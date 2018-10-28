В Украину из Польши пытались ввезти лекарства на 250 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В автобусе "Варшава-Луцк" Украинские пограничники обнаружили большую партию лекарств на общую сумму 250 тыс. грн. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Вчера вечером в пункте пропуска "Ягодин-авто" пограничники совместно с работниками ГФС, в автобусе "Варшава - Луцк" нашли скрытые 368 упаковок медицинских препаратов различных видов. Выяснилось, что медикаменты не были задекларированы, а их предварительная стоимость составляет 250 000 гривен", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГПСУ, контрабандный товар был спрятан в спальном помещении, багажнике и холодильнике автобуса.
Лекарства изъяты и установленным порядком переданы компетентным органам.
Как сообщал УНН, сеть аптек, где торговали фальсифицированными лекарствами или контрабандными медикаментами, разоблачили в Одесской области правоохранители.