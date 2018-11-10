В Україну ввозили з РФ небезпечні для життя ліки для онкохворих

“Оперативники спецслужби задокументували, що ділки налагодили постачання з країни-агресора великих партій незареєстрованих в Україні медичних препаратів для реалізації онкохворим у Києві, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та Вінниці”, — йдеться в повідомлення.

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У СБУ пояснили, що товар, який надходив міжнародними поштовими відправленнями, “розповсюджувався” за сприяння лікарів регіональних онкологічних диспансерів.

Співробітники СБУ встановили, що фальсифіковані ліки також завозились з Туреччини та Індії. Перевезення препаратів здійснювалось із грубим порушенням умов зберігання, що призводило до втрати медикаментозного ефекту.

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“За висновком профільних експертів ввезення та збут в Україні цих лікарських засобів сумнівної якості становив загрозу життю та здоров’ю громадян”, зазначили в СБУ.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій у фігурантів справи у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили сотні упаковок незареєстрованих в Україні контрабандних лікарських засобів.

За фактом злочину розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації протиправного механізму, тривають.

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Як повідомляв УНН, станом на липень план із закупівлі онкопрепаратів у 2018 році для Харківщини реалізований на 0%.

У Державному бюджеті передбачено на закупівлю ліків та медичних виробів 5,9 млрд грн, а потреба становить 13,8 млрд грн.