Сумщина розгортає систему захисту від ворожих безпілотників - ОВА

У Сумській області триває активне розгортання багаторівневої системи захисту від ворожих безпілотників. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова у Telegram.

На Сумщині триває розгортання та вдосконалення системи протидії ворожим БпЛА – як ударним, так і розвідувальним. Уже діють навчені мобільні групи, які демонструють результат – дрони виявляються, глушаться і збиваються - написав він.

Очільник області наголосив, що в регіоні всі максимально моблізовані для максимально раннього виявлення ворожих безпілотників. Григоров також наголосив, що не йдеться про окремі епізоди - формується цілісна оборонна система, яка щодня зміцнюється.

Це не лише поодинокі кейси – формується саме система, яка з кожним днем зміцнюється - наголосив Григоров, додавши, що з міркувань безпеки та військової доцільності деталі наразі не розголошуються.

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Начальник Сумської ОВА уточнив, що з міркувань безпеки та військової доцільності не всі деталі розкриваються публічно. Але підтвердив, що систему взаємодії з військовими налагоджено.

У Сумській ОВА також повідомили, що над окремими ділянками доріг у прикордонних районах встановлюють спеціальні сітки, які покликані ускладнити роботу ворожої аеророзвідки та мінімізувати ризики ударів дронів-камікадзе.

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