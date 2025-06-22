Сумщина розгортає систему захисту від ворожих безпілотників - ОВА
Київ • УНН
На Сумщині розгортають багаторівневу систему захисту від російських безпілотників. Вже діють мобільні групи, які виявляють та збивають ворожі дрони, також встановлюються сітки вздовж доріг.
У Сумській області триває активне розгортання багаторівневої системи захисту від ворожих безпілотників. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова у Telegram.
На Сумщині триває розгортання та вдосконалення системи протидії ворожим БпЛА – як ударним, так і розвідувальним. Уже діють навчені мобільні групи, які демонструють результат – дрони виявляються, глушаться і збиваються
Очільник області наголосив, що в регіоні всі максимально моблізовані для максимально раннього виявлення ворожих безпілотників. Григоров також наголосив, що не йдеться про окремі епізоди - формується цілісна оборонна система, яка щодня зміцнюється.
Це не лише поодинокі кейси – формується саме система, яка з кожним днем зміцнюється
Армія рф атакувала "Ланцетом" багатоповерхівку в Сумах: постраждала жінка20.06.25, 23:38 • 3164 перегляди
Начальник Сумської ОВА уточнив, що з міркувань безпеки та військової доцільності не всі деталі розкриваються публічно. Але підтвердив, що систему взаємодії з військовими налагоджено.
У Сумській ОВА також повідомили, що над окремими ділянками доріг у прикордонних районах встановлюють спеціальні сітки, які покликані ускладнити роботу ворожої аеророзвідки та мінімізувати ризики ударів дронів-камікадзе.
Зеленський розкрив реальну кількість військ рф в Україні та ситуацію на Сумщині і Дніпровщині21.06.25, 14:42 • 3408 переглядiв