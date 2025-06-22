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Сумщина розгортає систему захисту від ворожих безпілотників - ОВА

Київ • УНН

 • 2412 перегляди

На Сумщині розгортають багаторівневу систему захисту від російських безпілотників. Вже діють мобільні групи, які виявляють та збивають ворожі дрони, також встановлюються сітки вздовж доріг.

Сумщина розгортає систему захисту від ворожих безпілотників - ОВА

У Сумській області триває активне розгортання багаторівневої системи захисту від ворожих безпілотників. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова у Telegram.

На Сумщині триває розгортання та вдосконалення системи протидії ворожим БпЛА – як ударним, так і розвідувальним. Уже діють навчені мобільні групи, які демонструють результат – дрони виявляються, глушаться і збиваються

- написав він.

Очільник області наголосив, що в регіоні всі максимально моблізовані для максимально раннього виявлення ворожих безпілотників. Григоров також наголосив, що не йдеться про окремі епізоди - формується цілісна оборонна система, яка щодня зміцнюється.

Це не лише поодинокі кейси – формується саме система, яка з кожним днем зміцнюється

- наголосив Григоров, додавши, що з міркувань безпеки та військової доцільності деталі наразі не розголошуються.

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Начальник Сумської ОВА уточнив, що з міркувань безпеки та військової доцільності не всі деталі розкриваються публічно. Але підтвердив, що систему взаємодії з військовими налагоджено.

У Сумській ОВА також повідомили, що над окремими ділянками доріг у прикордонних районах встановлюють спеціальні сітки, які покликані ускладнити роботу ворожої аеророзвідки та мінімізувати ризики ударів дронів-камікадзе.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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Сумська область
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