Сумщина разворачивает систему защиты от вражеских беспилотников - ОВА

В Сумской области идет активное развертывание многоуровневой системы защиты от вражеских беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника областной военной администрации Олега Григорьева в Telegram.

На Сумщине продолжается развертывание и совершенствование системы противодействия вражеским БПЛА – как ударным, так и разведывательным. Уже действуют обученные мобильные группы, которые демонстрируют результат – дроны обнаруживаются, глушатся и сбиваются - написал он.

Глава области отметил, что в регионе все максимально мобилизованы для максимально раннего выявления вражеских беспилотников. Григоров также подчеркнул, что речь не идет об отдельных эпизодах - формируется целостная оборонительная система, которая ежедневно укрепляется.

Это не только единичные случаи – формируется именно система, которая с каждым днем укрепляется - отметил Григоров, добавив, что по соображениям безопасности и военной целесообразности детали пока не разглашаются.

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Начальник Сумской ОВА уточнил, что из соображений безопасности и военной целесообразности не все детали раскрываются публично. Но подтвердил, что система взаимодействия с военными налажена.

В Сумской ОГА также сообщили, что над отдельными участками дорог в приграничных районах устанавливают специальные сетки, которые призваны усложнить работу вражеской аэроразведки и минимизировать риски ударов дронов-камикадзе.

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