В Украину в январе вложили 200 млн долл. иностранных инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Приток прямых иностранных инвестиций в Украину в январе достиг 200 млн долларов. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за февраль, передает УНН.
"Приток прямых иностранных инвестиций составил 0,2 млрд долл., 63% из которых составляли инвестиции в акционерный капитал реального сектора", - указали в НБУ.
Также указано, что сальдо платежного баланса было близким к нулю, а валовые международные резервы с начала года почти не изменились и по состоянию на конец января составили 20,8 млрд долл. или 3,4 месяца будущего импорта.
Напомним, Россия в прошлом году проинвестировала Украину на полмиллиарда долларов.