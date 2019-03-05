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В Україну у січні вклали 200 млн дол. іноземних інвестицій

В Україну у січні вклали 200 млн дол. іноземних інвестицій

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну у січні сягнув 200 млн доларів. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий, передає УНН.

"Приплив прямих іноземних інвестицій становив 0,2 млрд дол., 63% з яких становили інвестиції в акціонерний капітал реального сектору", - вказали у НБУ.

Також вказано, що сальдо платіжного балансу було близьким до нуля, а валові міжнародні резерви з початку року майже не змінилися і станом на кінець січня становили 20,8 млрд дол. або 3,4 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, Росія торік проінвестувала Україну на півмільярда доларів.

Українські Національні Новини

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