Росія торік проінвестувала Україну на півмільярда доларів

Третина всіх іноземних інвестицій у минулому році надійшла з Нідерландів - 951,5 млн дол. За Нідерландами йде РФ, яка проінвестувала Україну на 495,6 млн дол. Ще 477,6 млн дол. надійшло в Україну з Кіпру.

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Близько 203,7 млн ​​дол. надійшло в Україну з Австрії, 110,9 млн дол. - з Франції. Велика Британія направила в Україну майже 98,7 млрд дол., а Польща - 90,6 млн дол. інвестицій.

Найбільше іноземці інвестували в українську фінансову і страхову діяльність - 1 млрд 215 млн дол., або 42,3% всіх ПІІ.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, Україна розраховує на масштабні інвестиції в 2020 році.