Россия в прошлом году проинвестировала Украину на полмиллиарда долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В 2018 году в Украину было направлено 2 млрд 869,9 млн долл. прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Треть всех иностранных инвестиций в минувшем году поступило из Нидерландов - 951,5 млн дол. За Нидерландами идет РФ, которая проинвестировала Украину на 495,6 млн дол. Еще 477,6 млн дол. поступило в Украину из Кипра.
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Порядка 203,7 млн дол. поступило в Украину из Австрии, 110,9 млн дол. - из Франции. Великобритания направила в Украину почти 98,7 млрд дол., а Польша - 90,6 млн дол. инвестиций.
Больше всего иностранцы инвестировали в украинскую финансовую и страховую деятельность - 1 млрд 215 млн дол., или 42,3% всех ПИИ.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, Украина рассчитывает на масштабные инвестиции в 2020 году.