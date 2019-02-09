Украина рассчитывает на масштабные инвестиции в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Украинские власти рассчитывают на масштабное привлечение инвестиций в экономику страны в 2020 году, а уже в 2023 году Украина планирует подать заявку на вступление в ЕС и получить План действий по членству в НАТО. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время Всеукраинского общественного форума "Открытый диалог", передает УНН.
"В 2020 году рассчитываем на масштабное привлечение инвестиций в экономику. В 2021-22 годах благодаря инвестициям ощутимым станет увеличение зарплат, пенсий и соцвыплат тем, кто в них нуждается. А в 2023 году планируем подать заявку на вступление в ЕС и получить План действий по членству в НАТО", - отметил Порошенко.
Напомним, по словам Президента, против курса на ЕС и НАТО проголосовали лишь слуги Кремля.