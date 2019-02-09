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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71996 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 97830 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134071 просмотра

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7 марта, 17:42 • 132889 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131063 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145312 просмотра

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Украина рассчитывает на масштабные инвестиции в 2020 году

Украина рассчитывает на масштабные инвестиции в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 16292 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Украинские власти рассчитывают на масштабное привлечение инвестиций в экономику страны в 2020 году, а уже в 2023 году Украина планирует подать заявку на вступление в ЕС и получить План действий по членству в НАТО. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время Всеукраинского общественного форума "Открытый диалог", передает УНН.

"В 2020 году рассчитываем на масштабное привлечение инвестиций в экономику. В 2021-22 годах благодаря инвестициям ощутимым станет увеличение зарплат, пенсий и соцвыплат тем, кто в них нуждается. А в 2023 году планируем подать заявку на вступление в ЕС и получить План действий по членству в НАТО", - отметил Порошенко.

Напомним, по словам Президента, против курса на ЕС и НАТО проголосовали лишь слуги Кремля.

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