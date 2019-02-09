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Порошенко: проти курсу на ЄС та НАТО проголосували лише слуги Кремля

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Проти закріплення курсу на членство в Європейському Союзі та НАТО у Конституції України у Верховній Раді проголосувала лише п'ята колона - слуги Кремля. Про це заявив Президент Петро Порошенко на Всеукраїнському громадському форумі "Відкритий діалог", передає УНН.

"Подія, яка сталася цього тижня, чітко окреслила нашу стратегічну перспективу на десятиліття вперед. Відтепер курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО закріплений в Конституції і має силу не просто закону, а Основного закону. Депутати з усіх фракцій, від влади і опозиції, проголосували за ініціативу Президента. Вони підтримали непересічне і надзвичайно важливе рішення тому, бо воно найвищою мірою відповідає нашим національним інтересам. А кнопку "проти" натиснула відверта п’ята колона - слуги Кремля", - заявив Президент.

З його слів, Україна та Євросоюз наблизилися один до одного як ніколи. "А щодо НАТО, то жодна держава, яка не є членом цієї організації, не має таких близьких відносин з Альянсом, як ми. Але лише повноправне членство в ЄС і НАТО гарантує нашу незалежність, національну безпеку, свободу і добробут", - зауважив Порошенко.

"Досягнення критеріїв членства покращить інвестиційний клімат. Це забезпечить приріст інвестицій і створення нових робочих місць, збільшення доходів у бюджет, зарплат і пенсій. Тому, коли кажемо Євросоюз чи НАТО, говоримо не лише про відсіч Росії, але й про контрнаступ на бідність", - заявив Глава держави.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО. Документ передали на підпис Президенту.

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