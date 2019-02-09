Порошенко: проти курсу на ЄС та НАТО проголосували лише слуги Кремля

"Подія, яка сталася цього тижня, чітко окреслила нашу стратегічну перспективу на десятиліття вперед. Відтепер курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО закріплений в Конституції і має силу не просто закону, а Основного закону. Депутати з усіх фракцій, від влади і опозиції, проголосували за ініціативу Президента. Вони підтримали непересічне і надзвичайно важливе рішення тому, бо воно найвищою мірою відповідає нашим національним інтересам. А кнопку "проти" натиснула відверта п’ята колона - слуги Кремля", - заявив Президент.

З його слів, Україна та Євросоюз наблизилися один до одного як ніколи. "А щодо НАТО, то жодна держава, яка не є членом цієї організації, не має таких близьких відносин з Альянсом, як ми. Але лише повноправне членство в ЄС і НАТО гарантує нашу незалежність, національну безпеку, свободу і добробут", - зауважив Порошенко.

"Досягнення критеріїв членства покращить інвестиційний клімат. Це забезпечить приріст інвестицій і створення нових робочих місць, збільшення доходів у бюджет, зарплат і пенсій. Тому, коли кажемо Євросоюз чи НАТО, говоримо не лише про відсіч Росії, але й про контрнаступ на бідність", - заявив Глава держави.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада проголосувала за зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО. Документ передали на підпис Президенту.