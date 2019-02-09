Порошенко: против курса на ЕС и НАТО проголосовали лишь слуги Кремля

"Событие, которое произошло на этой неделе, четко обозначило нашу стратегическую перспективу на десятилетия вперед. Теперь курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО закреплен в Конституции и имеет силу не просто закона, а Основного закона. Депутаты из всех фракций, от власти и оппозиции проголосовали за инициативу Президента. Они поддержали незаурядное и чрезвычайно важное решение потому, что оно в высшей степени соответствует нашим национальным интересам. А кнопку "против" нажала откровенная пятая колонна - слуги Кремля", - заявил Президент.

По его словам, Украина и Евросоюз приблизились друг к другу как никогда. "А относительно НАТО, то ни одно государство, не являющееся членом этой организации, не имеет таких близких отношений с Альянсом, как мы. Но только полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует нашу независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", - отметил Порошенко.

"Достижение критериев членства улучшит инвестиционный климат. Это обеспечит прирост инвестиций и создание новых рабочих мест, увеличение доходов в бюджет, зарплат и пенсий. Поэтому, когда говорим Евросоюз или НАТО, говорим не только об отпоре России, но и о контрнаступлении на бедность", - заявил Глава государства.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО. Документ передали на подпись Президенту.