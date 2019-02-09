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Порошенко: против курса на ЕС и НАТО проголосовали лишь слуги Кремля

Киев  •  УНН

 • 10960 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Против закрепления курса на членство в Европейском Союзе и НАТО в Конституции Украины в Верховной Раде проголосовала лишь пятая колонна - слуги Кремля. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на Всеукраинском общественном форуме "Открытый диалог", передает УНН.

"Событие, которое произошло на этой неделе, четко обозначило нашу стратегическую перспективу на десятилетия вперед. Теперь курс Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО закреплен в Конституции и имеет силу не просто закона, а Основного закона. Депутаты из всех фракций, от власти и оппозиции проголосовали за инициативу Президента. Они поддержали незаурядное и чрезвычайно важное решение потому, что оно в высшей степени соответствует нашим национальным интересам. А кнопку "против" нажала откровенная пятая колонна - слуги Кремля", - заявил Президент.

По его словам, Украина и Евросоюз приблизились друг к другу как никогда. "А относительно НАТО, то ни одно государство, не являющееся членом этой организации, не имеет таких близких отношений с Альянсом, как мы. Но только полноправное членство в ЕС и НАТО гарантирует нашу независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", - отметил Порошенко.

"Достижение критериев членства улучшит инвестиционный климат. Это обеспечит прирост инвестиций и создание новых рабочих мест, увеличение доходов в бюджет, зарплат и пенсий. Поэтому, когда говорим Евросоюз или НАТО, говорим не только об отпоре России, но и о контрнаступлении на бедность", - заявил Глава государства.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в Конституцию относительно курса на ЕС и НАТО. Документ передали на подпись Президенту.

Украинские Национальные Новости

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