Україна розраховує на масштабні інвестиції у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Українська влада розраховує на масштабне залучення інвестицій в економіку країни у 2020 році, а вже у 2023 році Україна планує подати заявку на вступ до ЄС та отримати План дій щодо членства в НАТО. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час Всеукраїнського громадського форуму "Відкритий діалог", передає УНН.
"У 2020 році розраховуємо на масштабне залучення інвестицій в економіку. В 2021-22 роках завдяки інвестиціям відчутним стане збільшення зарплат, пенсій та соцвиплат тим, хто їх потребує. А в 2023 році плануємо подати заявку на вступ до ЄС і отримати План дій щодо членства в НАТО", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, за словами Президента, проти курсу на ЄС та НАТО проголосували лише слуги Кремля.