Україна розраховує на масштабні інвестиції у 2020 році

"У 2020 році розраховуємо на масштабне залучення інвестицій в економіку. В 2021-22 роках завдяки інвестиціям відчутним стане збільшення зарплат, пенсій та соцвиплат тим, хто їх потребує. А в 2023 році плануємо подати заявку на вступ до ЄС і отримати План дій щодо членства в НАТО", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, за словами Президента, проти курсу на ЄС та НАТО проголосували лише слуги Кремля.