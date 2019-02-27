Инвестиции в украинскую промышленность достигли 526 млрд грн

"По последним сообщениям, 526 млрд грн капитальных инвестиций были инвестированы в промышленность, в агропромышленный комплекс", - отметил премьер.



По его словам, каждая гривна из этой суммы будет приносить доход местным бюджетам и давать зарплату украинцам.



При этом он добавил, что правительство будет работать над тем, чтобы вкладывать в украинскую промышленность было выгодно, а также, чтобы в стране появился "нормальный средний класс".



Напомним, прямые иностранные инвестиции в Украину в прошлом году увеличились на 8%, что составляет 2500000000 долларов. Об этом сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.