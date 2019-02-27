Инвестиции в украинскую промышленность достигли 526 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Капитальные инвестиции в украинскую промышленность, по последним данным, достигли 526 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"По последним сообщениям, 526 млрд грн капитальных инвестиций были инвестированы в промышленность, в агропромышленный комплекс", - отметил премьер.
По его словам, каждая гривна из этой суммы будет приносить доход местным бюджетам и давать зарплату украинцам.
При этом он добавил, что правительство будет работать над тем, чтобы вкладывать в украинскую промышленность было выгодно, а также, чтобы в стране появился "нормальный средний класс".
Напомним, прямые иностранные инвестиции в Украину в прошлом году увеличились на 8%, что составляет 2500000000 долларов. Об этом сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.