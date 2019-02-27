Инвестиции в украинскую промышленность достигли 526 млрд грн

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 6248 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 32936 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118474 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121600 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123828 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122216 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153941 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117306 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141255 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145168 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Инвестиции в украинскую промышленность достигли 526 млрд грн

Инвестиции в украинскую промышленность достигли 526 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 9045 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Капитальные инвестиции в украинскую промышленность, по последним данным, достигли 526 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"По последним сообщениям, 526 млрд грн капитальных инвестиций были инвестированы в промышленность, в агропромышленный комплекс", - отметил премьер.

По его словам, каждая гривна из этой суммы будет приносить доход местным бюджетам и давать зарплату украинцам.

При этом он добавил, что правительство будет работать над тем, чтобы вкладывать в украинскую промышленность было выгодно, а также, чтобы в стране появился "нормальный средний класс".

Напомним, прямые иностранные инвестиции в Украину в прошлом году увеличились на 8%, что составляет 2500000000 долларов. Об этом сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

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