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Минулого року зросли прямі іноземні інвестиції в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Прямі іноземні інвестиції в Україну минулого року збільшились на 8%, що складає 2,5 млрд доларів. Про це сказав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"2018 року прямі іноземні інвестиції в Україну становили 2,5 млрд доларів, що на 8% більше, порівняно з 2017 роком. Втім, наша ціль - створити такі умови, щоб ця цифра зростала значно швидше", - йдеться у повідомленні.

Нефьодов виділив три сектори української економіки, які виглядають найперспективнішими для іноземних інвесторів.

Перше – це аграрний сектор. Україна великий гравеуць та займає 10-12% світового ринку з різних культур і має потенціал для збільшення. Другий напрям розвитку – Україна як промисловий майданчик Європи. Тут у нас абсолютно проста інвестиційна стратегія. А третій напрямок – це IT.

Він додав, що Україна вже лідирує в Східній Європі за кількістю інженерів. При цьому забезпечуючи досить високу якість життя представникам цієї професії.

Нагадаємо, економіка в Україні зростає кілька років поспіль, втім цей ріст має збільшитись до 5% ВВП на рік.

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