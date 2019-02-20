Минулого року зросли прямі іноземні інвестиції в Україну

"2018 року прямі іноземні інвестиції в Україну становили 2,5 млрд доларів, що на 8% більше, порівняно з 2017 роком. Втім, наша ціль - створити такі умови, щоб ця цифра зростала значно швидше", - йдеться у повідомленні.

Нефьодов виділив три сектори української економіки, які виглядають найперспективнішими для іноземних інвесторів.

Перше – це аграрний сектор. Україна великий гравеуць та займає 10-12% світового ринку з різних культур і має потенціал для збільшення. Другий напрям розвитку – Україна як промисловий майданчик Європи. Тут у нас абсолютно проста інвестиційна стратегія. А третій напрямок – це IT.

Він додав, що Україна вже лідирує в Східній Європі за кількістю інженерів. При цьому забезпечуючи досить високу якість життя представникам цієї професії.

Нагадаємо, економіка в Україні зростає кілька років поспіль, втім цей ріст має збільшитись до 5% ВВП на рік.



