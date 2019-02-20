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В прошлом году выросли прямые иностранные инвестиции в Украину

В прошлом году выросли прямые иностранные инвестиции в Украину

Киев  •  УНН

 • 10310 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Прямые иностранные инвестиции в Украину в прошлом году увеличились на 8%, что составляет 2,5 млрд долларов. Об этом сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.

"2018 прямые иностранные инвестиции в Украину составили 2,5 млрд долларов, что на 8% больше по сравнению с 2017 годом. Впрочем, наша цель - создать такие условия, чтобы эта цифра росла значительно быстрее", - говорится в сообщении.

Нефедов выделил три сектора украинской экономики, которые выглядят наиболее перспективными для иностранных инвесторов.

Первое - это аграрный сектор. Украина крупный игрок и занимает 10-12% мирового рынка из разных культур и имеет потенциал для увеличения. Второе направление развития - Украина как промышленная площадка Европы. Здесь у нас абсолютно простая инвестиционная стратегия. А третье направление - это IT.

Он добавил, что Украина уже лидирует в странах СНГ инженеров. При этом обеспечивая достаточно высокое качество жизни представителям этой профессии.

Напомним, экономика в Украине растет несколько лет подряд, впрочем этот рост должен увеличиться до 5% ВВП в год.

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