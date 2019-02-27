Інвестиції в українську промисловість досягли 526 млрд грн

"За останніми повідомленнями, 526 млрд грн капітальних інвестицій були інвестовані в промисловість, в агропромисловий комплекс", - зазначив прем’єр.



За його словами, кожна гривня з цієї суми буде приносити дохід місцевим бюджетам і давати зарплату українцям.



При цьому він додав, що уряд буде працювати над тим, щоб вкладати в українську промисловість було вигідно, а також, щоб в країні з'явився "нормальний середній клас".



Нагадаємо, прямі іноземні інвестиції в Україну минулого року збільшились на 8%, що складає 2,5 млрд доларів. Про це сказав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.