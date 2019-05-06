В Украине в этом году вложили 800 млн долл. иностранных инвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Прямые иностранные инвестиции в Украину за I квартал 2019 года составили 0,8 млрд долл., лидерами привлечения ППИ стали добывающая промышленность и производство стекла и изделий из стекла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на апрельский инфляционный отчет Национального банка Украины.
"Прямые иностранные инвестиции за I квартал 2019 года составили 0,8 млрд долл., из них более 60% было направлено в реальный сектор. Лидерами привлечения ПИИ были добывающая промышленность и производство стекла и изделий из стекла", - говорится в отчете.
Как отмечается, 41% ПИИ в банковский сектор были обеспечены операциями по переоформлению долга в уставный капитал.
В течение I квартала частный сектор осуществлял погашение внешних обязательств, в частности плановые выплаты по еврооблигациям осуществили Ощадбанк и АО "Укрзализныця". "Эти выплаты определяли динамику долгового капитала в I квартале 2019 года - роловер сектора снизился до 55% (с 12,1% в IV квартале)", - отметили в НБУ.
Также указано, что приток капитала по финансовому счету составил 0,8 млрд долл. и был обеспечен поступлениями в государственный сектор, прежде всего от займа под гарантии Всемирного банка, доразмещения 10-летних еврооблигаций и операций нерезидентов с ОВГЗ в национальной валюте. В свою очередь частный сектор был чистым кредитором внешнего мира - чистые поступления ПИИ были нивелированы выплатами по внешним обязательствам банковского и реального секторов, отметили в Нацбанке.
Напомним, Россия в прошлом году проинвестировала Украину на полмиллиарда долларов.