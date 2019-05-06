В Україну цього року вклали 800 млн дол. іноземних інвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Прямі іноземні інвестиції в Україну за I квартал 2019 року становили 0,8 млрд дол., лідерами залучення ППІ стали добувна промисловість та виробництво скла і виробів зі скла. Про це УНН повідомляє з посиланням на квітневих інфляційний звіт Національного банку України.
"Прямі іноземні інвестиції за I квартал 2019 року становили 0,8 млрд дол., з них більше 60% було спрямовано до реального сектору. Лідерами залучення ПІІ були добувна промисловість та виробництво скла та виробів зі скла", - сказано у звіті.
Як зазначається, 41% ПІІ в банківський сектор були забезпечені операціями з переоформлення боргу в статутний капітал.
Протягом І кварталу приватний сектор здійснював погашення зовнішніх зобов'язань, зокрема планові виплати за єврооблігаціями здійснили Ощадбанк та АТ "Укрзалізниця". "Ці виплати визначали динаміку боргового капіталу в I кварталі 2019 року – роловер сектору знизився до 55% (з 121% у IV кварталі)", - зазначили у НБУ.
Також вказано, що приплив капіталу за фінансовим рахунком становив 0,8 млрд дол. та був забезпечений надходженнями до державного сектору, передусім від позики під гарантії Світового банку, дорозміщення 10-річних єврооблігацій та операцій нерезидентів з ОВДП у національній валюті. Своєю чергою приватний сектор був чистим кредитором зовнішнього світу – чисті надходження ПІІ були нівельовані виплатами за зовнішніми зобов'язаннями банківського та реального секторів, зауважили у Нацбанку.
Нагадаємо, Росія торік проінвестувала Україну на півмільярда доларів.