В Украину прибыл Вифлеемский огонь мира

"Вифлеемский огонь мира - в Украине!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в субботу, 16 декабря, украинская делегация получила Вифлеемский Огонь на ежегодной церемонии в главном соборе Вены.

Справка УНН: Вифлеемский огонь мира - это международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа. Акция основана в 1988 году Австрийская телерадиокомпанией как благотворительный поступок - донести свет из символического места рождения Иисуса Христа тем, которые празднуют Рождество вне дома - в больницах, детских домах и тому подобное.