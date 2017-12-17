В Україну прибув Віфлеємський вогонь миру

“Віфлеємський вогонь миру — в Україні!”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у суботу, 16 грудня, українська делегація отримала Віфлеємський Вогонь на щорічній церемонії у головному соборі Відня.

Довідка УНН: Віфлеємський вогонь миру — це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Акція започаткована 1988 року Австрійською телерадіокомпанією як благодійний вчинок — донести світло з символічного місця народження Ісуса Христа тим, котрі святкують Різдво поза домом — у лікарнях, сиротинцях тощо.