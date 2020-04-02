В Украину прибыли еще 100 тыс. ПЦР-тестов по линии “Ярославского-Джека Ма”

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 92075 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101877 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103992 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103132 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111323 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100246 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104837 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106549 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131489 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130431 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину прибыли еще 100 тыс. ПЦР-тестов по линии “Ярославского-Джека Ма”

В Украину прибыли еще 100 тыс. ПЦР-тестов по линии “Ярославского-Джека Ма”

Киев  •  УНН

 • 11868 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В аэропорту “Борисполь” осуществил посадку борт с еще 100 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, которые при активном содействии китайского миллиардера Джека Ма смог закупить для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский, передает УНН.

На минувшей неделе Ярославский сообщил в эфире 24 телеканала, что из 2 млн долл., выделенных им на противодействие эпидемии, 850 тыс. долл. перечислены за 100 тыс. ПЦР-систем. Именно эта партия высокоточных лабораторных тест-систем прибыла сегодня из Китая через Стамбул.

“Это все помощь нашего друга Джека Ма”, — отметил бизнесмен.

Еще 1,15 млн долл. Александр Ярославский перечислил за 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены в Украину из Германии в ближайшее время. По информации СМИ, это уникальные сроки для нынешнего состояния рынка медтехники, когда все мощности в мире загружены и заводы обещают поставку не раньше мая — июня.

Все закупки товаров медназначения по линии Александра Ярославского осуществляются по ценам производителей, промежуточные звенья в цепочке поставок на этих партиях товара не зарабатывают.

“Это его категорическое условие. Александр Владиленович сказал: “В такое время на таких вещах никто зарабатывать не будет”, — рассказали в его пресс-службе.

Напомним, что 24 марта Украина уже получила первую партию ПЦР-тестов от Джека Ма при содействии Ярославского. 5000 тест-систем из нее прибыли в Харьковский регион. Бизнесмен тогда попросил местную власть “профессионально распорядиться” закупленными тестами.

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