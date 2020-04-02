В Україну прибули ще 100 тис. ПЛР-тестів по лінії "Ярославського-Джека Ма"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В аеропорту "Бориспіль" здійснив посадку борт із ще 100 тис. ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу, які за активного сприяння китайського мільярдера Джека Ма зміг закупити для України власник і президент DCH Олександр Ярославський, передає УНН.
На минулому тижні Ярославський повідомив в ефірі 24 телеканалу, що з 2 млн дол., виділених ним на протидію епідемії, 850 тис. дол. перераховані за 100 тис. ПЛР-систем. Саме ця партія високоточних лабораторних тест-систем прибула сьогодні з Китаю через Стамбул.
"Це все допомога нашого друга Джека Ма", - зазначив бізнесмен.
Ще 1,15 млн дол. Олександр Ярославський перерахував за 50 апаратів штучної вентиляції легенів, які будуть доставлені в Україну з Німеччини найближчим часом. За інформацією ЗМІ, це унікальні терміни для нинішнього стану ринку медтехніки, коли всі потужності в світі завантажені і заводи обіцяють поставку не раніше травня - червня.
Всі закупівлі товарів медпризначення по лінії Олександра Ярославського здійснюються за цінами виробників, проміжні ланки в ланцюжку поставок на цих партіях товару не заробляють.
"Це його категорична умова. Олександр Владиленович сказав: "У такий час на таких речах ніхто заробляти не буде", - розповіли в його прес-службі.
Нагадаємо, що 24 березня Україна вже отримала першу партію ПЛР-тестів від Джека Ма за сприяння Ярославського. 5000 тест-систем з неї прибули в Харківський регіон. Бізнесмен тоді попросив місцеву владу "професійно розпорядитися" закупленими тестами.