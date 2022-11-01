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В Украину прибыла помощница госсекретаря США для переговоров о помощи в сфере безопасности и энергетической поддержки

В Украину прибыла помощница госсекретаря США для переговоров о помощи в сфере безопасности и энергетической поддержки

Киев • УНН

 • 232083 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Согласно официальному заявлению, помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид прибыла во вторник в Украину для переговоров о помощи Вашингтона в сфере безопасности и энергетической поддержки, передает УНН.

Цитата

«Постоянные усилия США по оказанию помощи в сфере безопасности и энергетической поддержки, а также помощи Украине в реформах и усилиях по восстановлению» будут на повестке дня во время двухдневного визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид", - заявили в Госдепартаменте США.

Детали

Донфрид примут члены администрации президента Украины, а также представители МИД и члены правительства Владимира Зеленского, добавили в ведомстве.

В заявлении отмечается, что Донфрид также поговорит с лидерами гражданского общества о том, как продолжать помогать украинскому народу «достичь своих надежд и раскрыть потенциал страны».

«Она также встретится с сотрудниками посольства США в Киеве, чья служба в чрезвычайных обстоятельствах является примером лучших традиций дипломатической службы США», - говорится в сообщении.

Добавим

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сегодня прибыла в украинскую столицу после ракетных ударов рф. Она заявила о необходимости увеличения поддержки украинского энергосектора.

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