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В Україну прибула помічниця держсекретаря США для переговорів щодо допомоги у сфері безпеки та енергетичної підтримки

В Україну прибула помічниця держсекретаря США для переговорів щодо допомоги у сфері безпеки та енергетичної підтримки

Київ • УНН

 • 232086 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Згідно з офіційною заявою, помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід прибула у вівторок до України для переговорів щодо допомоги Вашингтона у сфері безпеки та енергетичної підтримки, передає УНН.

Цитата

«Постійні зусилля США з надання допомоги у сфері безпеки та енергетичної підтримки, а також допомоги Україні в реформах та зусиллях щодо відновлення» будуть на порядку денному під час дводенного візиту помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід", - заявили в Держдепартаменті США.

Деталі

Донфрід приймуть члени адміністрації президента України, а також представники МЗС та членами уряду Володимира Зеленського, додали у відомстві.

У заяві зазначається, що Донфрід також поговорить із лідерами громадянського суспільства про те, як продовжувати допомагати українському народу «досягти своїх сподівань та розкрити потенціал країни».

«Вона також зустрінеться зі співробітниками посольства США у Києві, чия служба у надзвичайних обставинах є прикладом найкращих традицій дипломатичної служби США», - йдеться у повідомленні.

Додамо

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон сьогодні прибула до української столиці після ракетних ударів рф. Вона заявила про необхідність збільшення підтримки українського енергосектору.

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