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В Украину вернулся посол Грузии: политолог рассказал, что это значит и при чем здесь Саакашвили

В Украину вернулся посол Грузии: политолог рассказал, что это значит и при чем здесь Саакашвили

Киев  •  УНН

 • 18540 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе. Он был отозван в Грузию сразу как Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета Нацсовета реформам при Президенте Украины в прошлом году. Что означает возвращение посла Грузии в Киев, в комментарии УНН рассказал политолог, профессор политологоии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Цитата

"Мы должны понимать, что Украина и Грузия - это все-таки стратегические партнеры и страны, объединенные одной целью - евроатлантической интеграцией, движением в ЕС и борьбой с российской агрессией. Поэтому очевидно, что несмотря на наличие Саакашвили, как дестабилизирующего фактора - страны должны иметь тесные отношения. Наличие посла Грузии в Киеве - это лучше, чем его отсутствие, и это рано или поздно должно было случиться. Обидно конечно, что фактор Саакашвили так повлиял - его назначил (в Нацсовет реформ - ред.) Зеленский - и это повлияло на грузино-украинские отношения, но хорошо, что посол вернулся", - говорит политолог.

Детали

Он считает, что одним из факторов возвращения посла стало нивелирование политической роли Саакашвили в Украину. В частности Гарань указывает, что Саакашвили повторяет свое поведение, которое уже все видели при Петре Порошенко.

"Саакашвили вернулся к своей привычной роли - критикана всех и вся, как он делал это во времена Петра Порошенко и Арсения Яценюка - все плохие, а один он хороший и знает, что делать в "Офисе простых решений". Поэтому я думаю, что тот факт, что Саакашвили действительно не играет реальную роль в формировании правительственной позиции - это фактор, который способствовал возвращению грузинского посла", - подчеркнул политолог.

Дополнение

В МИД шаг Грузии называют "результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года".

Ранее

Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Грузию до осеннего референдума.

К теме

Несмотря на стабилизацию украинско-грузинских отношений не исключено, что Украина согласует экстрадицию соратников Михаила Саакашвили. В частности речь о Иракли Эзугбая, который с 2005 по 2012 годы возглавлял железную дорогу Грузии во времена президента Михаила Саакашвили. Эзугбая был обвинен Грузией в растрате средств железной дороги на 40 млн долларов, после чего приехал в Украину, где сначала работал на "Индустриальную группу Грузии", а в сентябре 2020 года был назначен коммерческим директором "Укрзализныци", где отвечал за направление грузоперевозок.

По итогам 2020 года "Укрзализныця" потеряла на грузоперевозках 8 млрд грн против 2019 года, в частности из-за решения Эзугбая снизить тарифы. Такое решение он мог принять в условиях конфликта интересов - в пользу "Индустриальной группы Грузии", чьи компании являются контрагентами "Укрзализныци" и выступают концессионерами херсонского порта. Одним из условий передачи грузинской компании херсонского порта в распоряжение на 30 лет было увеличение доставки в порт грузов по железной дороге. Поэтому, увеличение объемов перевозок по уменьшенную цену могло быть элементом экономической стратегии частной компании "Индустриальная группа Грузии", которая действовала через админресурс Иракли Эзугбая в "Укрзализныци".

По оценке правового эксперта Александра Чебаненко, Эзугбая может быть экстрадирован в Грузию, при наличии политической воли Украины и запроса от Грузии.

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