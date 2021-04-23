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В Україну повернувся посол Грузії: політолог розповів, що це означає і до чого тут Саакашвілі

В Україну повернувся посол Грузії: політолог розповів, що це означає і до чого тут Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Після тривалої перерви до Києва повернувся посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе. Він був відкликаний в Грузію одразу як Володимир Зеленський призначив Михаїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету Нацради реформ при Президентові України минулого року. Що означає повернення посла Грузії в Київ, в коментарі УНН розповів політолог, професор політологоії Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

Цитата

“Ми маємо розуміти, що Україна і Грузія — це все-таки стратегічні партнери і країни, об’єднані однією метою — євроатлантичною інтеграцією, рухом до ЄС і боротьбою з російською агресією. Тому очевидно, що попри наявність Саакашвілі, як дестабілізуючого фактора, — країни повинні мати тісні стосунки. Наявність посла Грузії в Києві — це краще, ніж його відсутність, і це рано чи пізно мало статися. Прикро звичайно, що фактор Саакашвілі так вплинув — його призначив (в Нацраду реформ — ред.) Зеленський — і це вплинуло на українсько-грузинські відносини, але добре, що посол повернувся”, — каже політолог.

Деталі

Він вважає, що одним із факторів повернення посла стало нівелювання політичної ролі Саакашвілі в Україні. Зокрема Гарань вказує, що Саакашвілі повторює свою поведінку, яку вже всі бачили за Петра Порошенка.

“Саакашвілі повернувся до своєї звичної ролі — критикана всіх і вся, як він робив це за часів Петра Порошенка і Арсенія Яценюка — всі погані, а один він хороший і знає, що робити в „Офісі простих рішень“. Тому я думаю, що той факт, що Саакашвілі направді не грає реальної ролі у формуванні урядової позиції — це фактор, який сприяв поверненню грузинського посла”, — наголосив політолог.

Доповнення

У МЗС крок Грузії називають “результатом домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі 15 квітня 2021 року”.

Раніше

Михаїл Саакашвілі заявив, що повернеться до Грузії до осіннього референдуму.

До теми

Зважаючи на стабілізацію українсько-грузинських стосунків не виключено, що Україна погодить екстрадиції соратників Михаїла Саакашвілі. Зокрема мова про Іраклі Езугбая, який з 2005 по 2012 роки очолював залізницю Грузії за часів Президента Міхеїла Саакашвілі. Езугбая був звинувачений Грузією у розтраті коштів залізниці на 40 млн доларів, після чого приїхав до України, де спочатку працював на “Індустріальну групу Грузії”, а у вересні 2020 року був призначений комерційним директором “Укрзалізниці”, де відповідав за напрямок вантажоперевезень.

За підсумком 2020 року “Укрзалізниця” втратила на вантажоперевезеннях 8 млрд грн проти 2019 року, зокрема через рішення Езугбая знизити тарифи. Таке рішення він міг прийняти в умовах конфлікту інтересів — на користь “Індустріальної групи Грузії”, чиї компанії є контрагентами “Укрзалізниці” та виступають концесіонерами херсонського порту. Однією з умов передачі грузинській компанії херсонського порту у розпорядження на 30 років було збільшення доставки в порт вантажів залізницею. Тож, збільшення обсягів перевезень за зменшену ціну могло бути елементом економічної стратегії приватної компанії “Індустріальна група Грузії”, яка діяла через адмінресурс Іраклі Езугбая в “Укрзалізниці”.

За оцінкою правового експерта Олександра Чебаненко, Езугбая може бути екстрадований до Грузії, за наявності політичної волі України та запиту від Грузії.

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