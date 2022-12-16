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В Украину не пустили трех граждан Молдовы за посты в соцсетях

В Украину не пустили трех граждан Молдовы за посты в соцсетях

Киев • УНН

 • 643230 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Граждан Молдовы с «георгиевскими лентами» и постами в соцсетях в поддержку вооруженной агрессии рф против Украины не пустили в Украину, пишет УНН со ссылкой на Болградскую райгосадминистрацию Одесской области.

Детали

Сообщается, что на пунктах пропуска «Табаки» и «Виноградовка» сотрудники СБУ осуществляют фильтрационные и контрразведывательные мероприятия.

«(…) в течение октября - декабря текущего года было выявлено трех граждан Республики Молдова, из них 2 – жители АТУ Гагаузия, в действиях которых содержались угрозы национальной безопасности Украины в условиях действия правового режима военного положения. По результатам принятых Службой безопасности Украины мер, последним вынесены постановления о запрете въезда в Украину сроком на 3 (три) года”, - говорится в сообщении.

У указанных лиц, как указано, была обнаружена символика спецслужбы российской федерации в виде флага с логотипом «Управление ФСБ РФ по г. Москва и Московской области», запрещенная символика в Украине в виде «георгиевской ленты», которая является символом тоталитарных режимов, на личных страницах в социальной сети «Одноклассники» последние оправдывали вооруженную агрессию российской федерации против Украины, осуществляли глорификацию военнослужащих вооруженных сил россии.

Также сообщается, что обнаруженные материалы в социальной сети «Одноклассники» свидетельствуют о том, что отдельные граждане Республики Молдова, в том числе жители АТУ Гагаузия поддерживают вооруженную агрессию российской федерации против Украины.

В указанных публикациях, как указано, речь идет о полной дискредитации военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований.

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