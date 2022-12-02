Виправдовував окупацію Криму: оголосили підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Служба безпеки України оголосила підозру митрополиту Кіровоградської єпархії української православної церкви московського патріархату, який виправдовував російську окупацію Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
Цитата
"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) у підривній діяльності проти України. (...) Митрополит був на постійному зв’язку з очільником рпц і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха кирила. Завдання йому передавали у вигляді письмових циркулярів та під час особистих зустрічей в росії.
СБУ встановила, що у церквах громади людям роздавали пропагандистську літературу, яку друкували в росії багатотисячними накладами.
"У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим", – ідеться у повідомленні.
Під час обшуків на території єпархії виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими "кураторами".
"Відповідно до висновків незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ, злочинна діяльність митрополита загрожує державній безпеці України. На підставі зібраної доказової бази йому повідомлено підозру за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", – повідомили в СБУ.
Нагадаємо
Як писав 2 грудня УНН, працівники Служби безпеки України перевіряють на наявність осередку "русского мира" жіночі та чоловічі монастирі УПЦ МП у Житомирській, Рівненській, Закарпатській областях.