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Оправдывал оккупацию Крыма: объявили подозрение митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП

Оправдывал оккупацию Крыма: объявили подозрение митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП

Киев • УНН

 • 898564 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Служба безопасности Украины объявила подозрение митрополиту Кировоградской епархии украинской православной церкви московского патриархата, который оправдывал российскую оккупацию Крыма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

"Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ (МП) в подрывной деятельности против Украины. (...) Митрополит был на постоянной связи с руководителем рпц и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности АР Крым", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха кирилла. Задание ему передавали в виде письменных циркуляров и во время личных встреч в россии.

СБУ установила, что в церквях громады людям раздавали пропагандистскую литературу, которую печатали в россии многотысячными тиражами.

"В этих книгах российские "авторы" подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим", – говорится в сообщении.

Во время обысков на территории епархии обнаружили большое количество вражеских печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московскими "кураторами".

"В соответствии с выводами независимой экспертизы, которую инициировала СБУ, преступная деятельность митрополита угрожает государственной безопасности Украины. На основании собранной доказательной базы ему сообщено подозрение по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины", – сообщили в СБУ.

Напомним

Как писал 2 декабря УНН, работники Службы безопасности Украины проверяют на наличие очага "русского мира" женские и мужские монастыри УПЦ МП в Житомирской, Ровенской, Закарпатской областях.

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