В Україну не пустили трьох громадян Молдови за пости у соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Громадян Молдови з «георгіївськими стрічками» та постами в соцмережах на підтримку збройної агресії рф проти України не пустили в Україну, пише УНН з посиланням на Болградську райдержадміністрацію Одеської області.
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Повідомляється, що на пунктах пропуску «Табаки» та «Виноградівка» співробітники СБУ здійснюють фільтраційні та контррозвідувальні заходи.
«(…) протягом жовтня - грудня поточного року було виявлено трьох громадян Республіки Молдова, з них 2 – мешканці АТУ Гагаузія, у діях яких містились загрози національній безпеці України в умовах дії правового режиму воєнного стану. За результатами вжитих Службою безпеки України заходів, останнім винесено постанови про заборону в’їзду в Україну строком на 3 (три) роки”, - йдеться у повідомленні.
У вказаних осіб, як зазначаэться, було виявлено символіку спецслужби російської федерації у вигляді прапору з логотипом «Управління ФСБ РФ по м. Москва та Московській області», заборонену символіку в Україні у вигляді «георгіївської стрічки», яка є символом тоталітарних режимів, на особистих сторінках у соціальній мережі «Однокласники» останні виправдовували збройну агресію російської федерації проти України, здійснювали глорифікацію військовослужбовців збройних сил рф.
Також повідомляється, що виявлені матеріали у соціальної мережі «Однокласники» свідчать про те, що окремі громадяни Республіки Молдова, у тому числі мешканці АТУ Гагаузія підтримують збройну агресію російської федерації проти України.
У зазначених публікаціях, як вказано, йдеться про повну дискредитацію військовослужбовців Збройних Сил України та інших українських військових формувань.
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