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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104373 просмотра

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8 марта, 10:25 • 109952 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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6 марта, 19:19 • 141620 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

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В Украину не пустили пять книг из страны-агрессора

В Украину не пустили пять книг из страны-агрессора

Киев  •  УНН

 • 11336 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Государственный комитет по телевидению и радиовещанию не дал разрешения на ввоз книг из РФ об оружии. Об этом сообщила пресс-служба Комитета, передает УНН.

“Госкомтелерадио отказал украинским предпринимателям — ООО „Форс Украина“ и ООО „Дресс Шоу“- в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ пяти книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора, ее имперских геополитических доктрин”, — говорится в сообщении.

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В частности, ООО “Дресс Шоу” не получило разрешение на ввоз двух книг российского издательства “АСТ” — “Большая энциклопедия ножей мира” Дмитрия Силлова и "Оружие. Большой иллюстрированный гид“ А. Мерникова. В первом издании под видом энциклопедии воспевается “любовь русского человека к боевому ножу” и указывается не только характеристика для каждого вида современного холодного оружия, разработанного для военных спецподразделений РФ, но и распространяется подробная инструкция, как действовать ими во время уличных боев, наносить смертельные удары“ для поражения биологических целей”. Автор заключает, что это оружие “разработано русским человеком для эксплуатации русскими людьми”.

В Госкомтелерадио отмечают, что именно боевыми ножами “Каратель” “Шайтан”, “Смерш-5”, о которых с восторгом пишет автор книги, вооружены сегодня российские террористические подразделения, которые захватывали Крым и ведут необъявленную войну на Донбассе.

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Другое издание "Оружие. Большой иллюстрированный гид“ пропагандирует войну и оружие, и украшено коммунистической символикой. Распространение такой полиграфической продукции запрещено в Украине.

Особую изобретательность, по словам Госкомтелерадио, проявило московское издательство “Эксмо”, которое на обложке “Книги о вкусной и веганской пище” использовало георгиевскую ленту, а в иллюстративных материалах книг о путешествиях “Гоа. Путеводитель„ и “Барселона„ пропагандирует “русский мир”.

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“ООО ”Форс Украина“ и ООО ”Дресс Шоу“ намеревались завезти по 5000 экземпляров перечисленных книг. Экспертный совет Госкомтелерадио не согласился с рецензентом и принял решение о несоответствии данных изданий Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины.

На основании этого решения Госкомтелерадио отказал субъектам хозяйствования в выдаче разрешений на их ввоз.

“Мы усиливаем контроль за ввозом в Украину полиграфической продукции из РФ, чтобы под видом ”энциклопедий“ и кулинарных книг в Украину не попадала пропагандистская литература государства-агрессора”, — отметил первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак.

Ранее в Украину не пустили детскую книгу с иллюстрациями оккупированного Крыма.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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