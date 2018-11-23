В Украину не пустили пять книг из страны-агрессора

“Госкомтелерадио отказал украинским предпринимателям — ООО „Форс Украина“ и ООО „Дресс Шоу“- в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ пяти книг, которые содержат признаки пропаганды государства-агрессора, ее имперских геополитических доктрин”, — говорится в сообщении.

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В частности, ООО “Дресс Шоу” не получило разрешение на ввоз двух книг российского издательства “АСТ” — “Большая энциклопедия ножей мира” Дмитрия Силлова и "Оружие. Большой иллюстрированный гид“ А. Мерникова. В первом издании под видом энциклопедии воспевается “любовь русского человека к боевому ножу” и указывается не только характеристика для каждого вида современного холодного оружия, разработанного для военных спецподразделений РФ, но и распространяется подробная инструкция, как действовать ими во время уличных боев, наносить смертельные удары“ для поражения биологических целей”. Автор заключает, что это оружие “разработано русским человеком для эксплуатации русскими людьми”.

В Госкомтелерадио отмечают, что именно боевыми ножами “Каратель” “Шайтан”, “Смерш-5”, о которых с восторгом пишет автор книги, вооружены сегодня российские террористические подразделения, которые захватывали Крым и ведут необъявленную войну на Донбассе.

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Другое издание "Оружие. Большой иллюстрированный гид“ пропагандирует войну и оружие, и украшено коммунистической символикой. Распространение такой полиграфической продукции запрещено в Украине.

Особую изобретательность, по словам Госкомтелерадио, проявило московское издательство “Эксмо”, которое на обложке “Книги о вкусной и веганской пище” использовало георгиевскую ленту, а в иллюстративных материалах книг о путешествиях “Гоа. Путеводитель„ и “Барселона„ пропагандирует “русский мир”.

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“ООО ”Форс Украина“ и ООО ”Дресс Шоу“ намеревались завезти по 5000 экземпляров перечисленных книг. Экспертный совет Госкомтелерадио не согласился с рецензентом и принял решение о несоответствии данных изданий Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины.

На основании этого решения Госкомтелерадио отказал субъектам хозяйствования в выдаче разрешений на их ввоз.

“Мы усиливаем контроль за ввозом в Украину полиграфической продукции из РФ, чтобы под видом ”энциклопедий“ и кулинарных книг в Украину не попадала пропагандистская литература государства-агрессора”, — отметил первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак.

Ранее в Украину не пустили детскую книгу с иллюстрациями оккупированного Крыма.