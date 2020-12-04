В Украину не пустили иностранцев с "георгиевской" ленточкой

"Сегодня в пункте пропуска "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину гражданина Германии и его спутницу - россиянку. Мужчина 1994 года рождения и женщина 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина. Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" цель своего визита. Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была привязана "георгиевская" леночка, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-россиянин", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что после отказа в пропуске гражданин Германии и гражданка РФ вылетят из Украины обратным рейсом.

Напомним, ранее в Украине не пропустили российского режиссера, который незаконно посещал Крым.