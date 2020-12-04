В Україну не пустили іноземців з "георгієвською" стрічкою

"Сьогодні у пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники не пропустили в Україну громадянина Німеччини та його супутницю – росіянку. Чоловік 1994 року народження та жінка 1998 року народження прибули рейсом із Берліну. Іноземці не змогли підтвердити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" мету свого візиту. Крім того, у громадянина Німеччини на наплічнику була пов’язана "георгіївська" стрічка, носіння та інше публічне використання якої заборонене українським законодавством. Мандрівник повідомив, що стрічку йому подарував друг-росіянин", - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що після відмови у пропуску громадянин Німеччини та громадянка РФ вилетять з України зворотним рейсом.

Нагадаємо, раніше в Україну не пропустили російського режисера, який незаконно відвідував Крим.