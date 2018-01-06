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В Украину пытались ввезти гранаты с РФ

Киев • УНН

 • 13507 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Украинцы пытались ввезти из РФ две гранаты РГД-5 и отдельно 2 запалы к ним, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

В Украину пытались ввезти гранаты с РФ

По информации пресс-службы, вчера в пункте пропуска "Катериновка" на украинско-российской границе, пограничный наряд Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ во время осуществления погранично-таможенного контроля на автомобиль "Фольксваген" украинской регистрации, на котором пытались въехать в Украине двое украинцев, сработала служебная собака, натренированная на поиск взрывчатых веществ.

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"По результатам углубленного осмотра транспортного средства и проверки информации, предоставленной УСБУ в Сумской области, под левым передним крылом автомобиля обнаружен неизвестный пакет. Вызванными взрывотехниками Национальной полиции в пакете обнаружено 2 предмета похожих на гранаты РГД-5 и отдельно 2 запалы к ним", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что граждане Украины задержаны и переданы сотрудникам СБУ. Обнаруженные предметы изъяты для проведения экспертизы.

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