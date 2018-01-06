В Україну намагались ввезти гранати з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Українці намагались ввезти з РФ дві гранати РГД-5 та окремо 2 запали до них, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
За інформацією прес-служби, учора в пункті пропуску “Катеринівка”, що на українсько-російському кордоні, прикордонний наряд Сумського загону спільно зі співробітниками СБУ під час здійснення прикордонно-митного контролю на автомобіль “Фольксваген” української реєстрації, на якому намагалися в’їхати в Україну двоє українців, спрацював службовий собака, натренований на пошук вибухових речовин.
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"За результатами поглибленого огляду транспортного засобу та перевірки інформації, наданої УСБУ в Сумській області, під лівим переднім крилом автівки виявлено невідомий пакунок. Викликаними вибухотехніками Національної поліції в пакунку виявлено 2 предмети схожих на гранати РГД-5 та окремо 2 запали до них", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі також відзначили, що громадяни України затримані та передані співробітникам СБУ. Виявлені предмети вилучено для проведення експертизи.