В Украине пытались провезти 18 кг красной икры, которую прятали в банке с краской

"На днях в международном автомобильном пункте пропуска Сеньковка при осмотре на въезд в Украину грузового автомобиля молдавской регистрации, реализовано информацию оперативно-розыскного подразделения о возможном провозе контрабандных товаров. Обзорной группой совместно с инспектором таможни, в боксе для инструмента под прицепом, в пластиковой емкости с краской, обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находилось 18 кг красной икры", - говорится в сообщении.

Указано, что собственником деликатесной контрабанды признал себя водитель автомобиля, 56-летний гражданин Молдовы.

Напомним, на границе с Румынией задержали мужчину, который прятал сигареты среди яда для крыс.