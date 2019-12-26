В Украине пытались провезти 18 кг красной икры, которую прятали в банке с краской
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В северном автомобильном пункте пропуска Сеньковка в пластиковой емкости с краской обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором размещались 18 килограммов красной икры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Северного регионального управления Госпогранслужбы.
"На днях в международном автомобильном пункте пропуска Сеньковка при осмотре на въезд в Украину грузового автомобиля молдавской регистрации, реализовано информацию оперативно-розыскного подразделения о возможном провозе контрабандных товаров. Обзорной группой совместно с инспектором таможни, в боксе для инструмента под прицепом, в пластиковой емкости с краской, обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находилось 18 кг красной икры", - говорится в сообщении.
Указано, что собственником деликатесной контрабанды признал себя водитель автомобиля, 56-летний гражданин Молдовы.
Напомним, на границе с Румынией задержали мужчину, который прятал сигареты среди яда для крыс.