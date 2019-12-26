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В Україну намагались провезти 18 кг червоної ікри, яку ховали в банці з фарбою

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. В північному автомобільному пункті пропуску Сеньківка в пластиковій ємності з фарбою виявили поліетиленовий пакет, в якому розміщувались 18 кілограмів червоної ікри. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Північного регіонального управління Держприкордонслужби.

“Днями, у міжнародному автомобільному пункті пропуску Сеньківка при огляді на в’їзд до України вантажного автомобіля молдовської реєстрації, реалізовано інформацію оперативно-розшукового підрозділу про можливе провезення контрабандних товарів. Оглядовою групою спільно з інспектором митниці, в боксі для інструменту під причепом, в пластиковій ємності з фарбою, виявлено поліетиленовий пакет, в якому знаходилось 18 кг червоної ікри”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що власником делікатесної контрабанди визнав себе водій автомобіля, 56-річний громадянин Молдови.

Нагадаємо, на кордоні з Румунією затримали чоловіка, що ховав сигарети серед отрути для пацюків.

Українські Національні Новини

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