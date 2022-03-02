В Украину идет оружие от партнеров, которое поможет победить агрессора — Кулеба

Детали

“Прямо сейчас мы с вами разговариваем, а в Украину направляется оружие. Оружие от наших друзей, которое поможет нам защищать нашу державу и победить агрессора, изгнать его с нашей земли”, — сообщил Кулеба.

Он не уточнил, какое именно это оружие и от каких стран.

Министр также добавил, что хоть сейчас и трудно, “но на самом деле мы уже побеждаем”.

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