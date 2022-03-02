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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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В Україну іде зброя від партнерів, яка допоможе перемогти агресора — Кулеба

В Україну іде зброя від партнерів, яка допоможе перемогти агресора — Кулеба

Київ • УНН

 • 203986 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. До України прямує зброя від друзів та партнерів, яка допоможе перемогти агресора. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у відеоповідомленні у Facebook, інформує УНН.

Деталі

“Прямо зараз ми з вами розмовляємо, а до України прямує зброя. Зброя від наших друзів, яка допоможе нам боронити нашу державу і перемогти агресора, вигнати його з нашої землі”, — повідомив Кулеба.

Він не уточнив, яка саме це зброя і від яких країн.

Міністр також додав, що хоч зараз і важко, “але насправді ми вже перемагаємо”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Якщо Росія переможе в Україні, наступні будете ви: Кулеба звернувся до НАТО.

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