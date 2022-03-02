В Україну іде зброя від партнерів, яка допоможе перемогти агресора — Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. До України прямує зброя від друзів та партнерів, яка допоможе перемогти агресора. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у відеоповідомленні у Facebook, інформує УНН.
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“Прямо зараз ми з вами розмовляємо, а до України прямує зброя. Зброя від наших друзів, яка допоможе нам боронити нашу державу і перемогти агресора, вигнати його з нашої землі”, — повідомив Кулеба.
Він не уточнив, яка саме це зброя і від яких країн.
Міністр також додав, що хоч зараз і важко, “але насправді ми вже перемагаємо”.
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