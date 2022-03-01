Якщо Росія переможе в Україні, наступні будете ви: Кулеба звернувся до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Якщо Росія в Україні переможе, то наступним буде НАТО, тож допомагати Україні наразі – це моральний обов’язок Альянсу. Про це на брифінгу у вівторок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Що стосується зони заборонених польотів, дивіться, ми ж ведемо цю війну самі, своїми фізичними силами. Гинуть наші люди, наші військові, наші солдати, наші пілоти. І ми не запрошуємо НАТО для того, щоб воно тут воювало за нас, це наша земля, це наші території”, - сказав міністр.
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З його слів, все що НАТО може зробити для того щоб підтримати Україну в цій війні – це не лише моральний обов’язок але і політична доцільність для НАТО, тому що “вони розуміють, що якщо ми не дай боже впадемо, то наступні будуть вони”. То краще допомогти Україні, ніж чекати коли союзники опиняться у стані прямого конфлікту між Росією і Північноатлантичним альянсом.
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“Є різні рішння того, як можна допомогти Україні з протиповітряною обороною. І ми ці рішення зараз опрацьовуємо. Але не треба зараз залякувати, що через Україну НАТО опиниться у стані війни з Росією. Якщо Росія тут, в Україні переможе, то наступні будете ви, НАТО”, - додав Кулеба.