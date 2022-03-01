Якщо Росія переможе в Україні, наступні будете ви: Кулеба звернувся до НАТО

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 26721 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 50393 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 66184 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 94734 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 104168 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 99668 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 123220 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165485 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177678 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215013 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.6 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 64979 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 83712 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 151582 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 206642 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 37681 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 206579 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 151525 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 277812 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 398538 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 651965 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 20937 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 93598 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 131592 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 156785 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 177440 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Якщо Росія переможе в Україні, наступні будете ви: Кулеба звернувся до НАТО

Якщо Росія переможе в Україні, наступні будете ви: Кулеба звернувся до НАТО

Київ • УНН

 • 228298 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Якщо Росія в Україні переможе, то наступним буде НАТО, тож допомагати Україні наразі – це моральний обов’язок Альянсу. Про це на брифінгу у вівторок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Що стосується зони заборонених польотів, дивіться, ми ж ведемо цю війну самі, своїми фізичними силами. Гинуть наші люди, наші військові, наші солдати, наші пілоти. І ми не запрошуємо НАТО для того, щоб воно тут воювало за нас, це наша земля, це наші території”, - сказав міністр.

Деталі

З його слів, все що НАТО може зробити для того щоб підтримати Україну в цій війні – це не лише моральний обов’язок але і політична доцільність для НАТО, тому що “вони розуміють, що якщо ми не дай боже впадемо, то наступні будуть вони”. То краще допомогти Україні, ніж чекати коли союзники опиняться у стані прямого конфлікту між Росією і Північноатлантичним альянсом.

Цитата

“Є різні рішння того, як можна допомогти Україні з протиповітряною обороною. І ми ці рішення зараз опрацьовуємо. Але не треба зараз залякувати, що через Україну НАТО опиниться у стані війни з Росією. Якщо Росія тут, в Україні переможе, то наступні будете ви, НАТО”, - додав Кулеба.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.28
Ethereum
$1,873.68