Если Россия одержит победу в Украине, следующие будете вы: Кулеба обратился к НАТО

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“Что касается зоны запрещенных полетов, смотрите, мы же ведем эту войну сами, своими физическими силами. Гибнут наши люди, наши военные, наши солдаты, наши пилоты. И мы не приглашаем НАТО для того, чтобы оно здесь воевало за нас, это наша земля, это наши территории”, - сказал министр.

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С его слов, все что НАТО может сделать для того, чтобы поддержать Украину в этой войне - это не только моральный долг, но и политическая целесообразность для НАТО, потому что “они понимают, что если мы не дай бог упадем, то следующие будут они”. То лучше помочь Украине, чем ждать когда союзники окажутся в состоянии прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.

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“Есть разные решение того, как можно помочь Украине с противовоздушной обороной. И мы эти решения сейчас прорабатываем. Но не надо сейчас запугивать, что из-за Украины НАТО окажется в состоянии войны с Россией. Если Россия здесь, в Украине победит, то следующие будете вы, НАТО”, - добавил Кулеба.