В украинской общине в Италии заявили о смерти еще одной украинки от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В итальянской провинции Бергамо от коронавируса умерла украинка родом из Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение председателя Христианского общества украинцев в Италии Олеся Городецкого на странице в Facebook.
"Сообщают наши соотечественники, что 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии", - отметил он.
Городецкий добавил, что ему в комментариях также сообщают, что это не вторая, а шестая смерть украинцев в Италии. "В комментариях сообщают, что это уже шестая смерть от коронавируса в нашей общине в Италии", - отмечает он.
Сейчас эта информация не является подтвержденной. УНН пытается получить комментарий от МИД.
Напомним, в Италии от коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия.
Как ранее сообщал УНН, по состоянию на 6:00 пятницы, 20 марта, всего в мире 244 517 инфицированных коронавирусом. Выздоровели 86 025 человек и 10 030 человек умерли.
Добавим, что в Украине зафиксировано 26 случаев заболевания коронавирусом, из них 3 летальных.