В українській громаді в Італії заявили про смерть ще однієї українки від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В італійській провінції Бергамо від коронавірусу померла українка родом із Львівської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис голови Християнського товариства українців в Італії Олеся Городецького на сторінці у Facebook.
"Повідомляють наші співвітчизники, що 19 березня, в містечку Романо ді Ломбардія, в провінції Бергамо, від коронавірусу померла ще одна громадянка України, пані Галина, з Львівської області. Це вже друга жертва коронавірусу серед української громади в Італії", - зазначив він.
Городецький додав, що йому у коментарях також повідомляють, що це не друга, а шоста смерть українців в Італії. "У коментарях повідомляють, що це вже шоста смерть від коронавірусу в нашій громаді в Італії", - зауважує він.
Наразі ця інформація не є підтвердженою. УНН намагається отримати коментар від МЗС.
Нагадаємо, в Італії від коронавірусу померла українка Раїса Малишева, яка працювала у місті Ровато провінції Брешія.
Як раніше повідомляв УНН, станом на 6:00 п'ятниці, 20 березня, всього у світі 244 517 інфікованих коронавірусом. Одужали 86 025 людей та 10 030 осіб померли.
Додамо, що в Україні зафіксовано 26 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 летальні.