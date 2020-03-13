В Італії від коронавірусу померла українка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Італії від коронавірусу померла українка Раїса Малишева, яка працювала у місті Ровато провінції Брешія, і кілька днів тому була госпіталізована до однієї з лікарень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила активістка Оксана Федків, передає УНН.
"Вічна пам'ять Раїсі", - написала активістка.
Як повідомляв УНН, у громадянки України Раїси Малишевої (07.08.1954 р. народження), яка працювала у місті Ровато в провінції Брешія, виявили коронавірус.
Кілька днів тому її госпіталізували до однієї з лікарень міста К’ярі з підозрою на COVID-19. 12 березня діагноз було підтверджено. Жінка перебувала в реанімації у дуже тяжкому стані.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.