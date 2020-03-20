Кількість смертей від коронавірусу у світі перевищила 10 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на 6:00 п'ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 10030 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Всього у світі 244517 інфікованих. У свою чергу, у світі одужали 86025 людей.
У Китаї спостерігається зниження кількості хворих. Напередодні з провінції Хубей в Китаї відкликали 3,7 тис. медиків через поліпшення епідемічної ситуації.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються Італія (41035), Іран (18407), Іспанія (18077), Німеччина (15320) і США (14250).
Нагадаємо, у Чернівцях зафіксовано п'ять нових випадків COVID-19, загалом по Україні - 26.