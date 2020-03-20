Количество смертей от коронавируса в мире превысило 10 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 6:00 пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 10030 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Всего в мире 244 517 инфицированных. В свою очередь, в мире выздоровели 86025 человек.
В Китае наблюдается снижение количества больных. Накануне из провинции Хубэй в Китае отозвали 3,7 тыс. медиков из-за улучшения эпидемической ситуации.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (41035), Иран (18407), Испания (18077), Германия (15320) и США (14250).
Напомним, в Черновцах зафиксировано пять новых случаев COVID-19, в общем в Украине - 26.