В украинских больницах более 25 тыс. "коронавирусных" пациентов - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Украине в больницах для больных и с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19 на сегодняшний день находятся более 25 тыс. человек. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе были госпитализированы 15 907 граждан Украины. Следовательно, общее количество людей, которые находятся на сегодняшнее утро в наших больницах, чуть больше 25 тысяч. Это люди или с подтвержденным COVID-19, или с подозрением..." - рассказал Степанов.
Добавим, две недели назад, на утро 14 декабря, по данным Минздрава, в больницах для COVID-больных были госпитализированы 27 тыс. 393 пациентов. То есть, количество госпитализированных снизилось.
В октябре в Минздраве отмечали, что количество мест в больницах, которые могут выделить под COVID, исходя из обеспеченности врачами, медицинскими работниками - это 52 тыс. коек. Уже в конце ноября в Офисе Президента отчитывались, что в больницах было 56 тыс. коек для больных COVID-19, и это количество может быть увеличено до 92 тысяч коек.
Напомним, Степанов сообщил, что в Украине на 8:00 28 декабря зафиксировано уже 1,03 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за воскресенье, 27 декабря, - меньше 5 тысяч.