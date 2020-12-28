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В украинских больницах более 25 тыс. "коронавирусных" пациентов - Степанов

Киев • УНН

 • 10980 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Украине в больницах для больных и с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19 на сегодняшний день находятся более 25 тыс. человек. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В украинских больницах более 25 тыс. "коронавирусных" пациентов - Степанов

"На прошлой неделе были госпитализированы 15 907 граждан Украины. Следовательно, общее количество людей, которые находятся на сегодняшнее утро в наших больницах, чуть больше 25 тысяч. Это люди или с подтвержденным COVID-19, или с подозрением..." - рассказал Степанов.

Добавим, две недели назад, на утро 14 декабря, по данным Минздрава, в больницах для COVID-больных были госпитализированы 27 тыс. 393 пациентов. То есть, количество госпитализированных снизилось.

В октябре в Минздраве отмечали, что количество мест в больницах, которые могут выделить под COVID, исходя из обеспеченности врачами, медицинскими работниками - это 52 тыс. коек. Уже в конце ноября в Офисе Президента отчитывались, что в больницах было 56 тыс. коек для больных COVID-19, и это количество может быть увеличено до 92 тысяч коек.

Напомним, Степанов сообщил, что в Украине на 8:00 28 декабря зафиксировано уже 1,03 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за воскресенье, 27 декабря, - меньше 5 тысяч.

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