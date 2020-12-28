В українських лікарнях понад 25 тис. "коронавірусних" пацієнтів - Степанов

"На минулому тижні було госпіталізовано 15 907 громадян України. Отже, загальна кількість людей, які перебувають на сьогоднішній ранок в наших лікарнях, трохи більше 25 тисяч. Це люди або з підтвердженим COVID-19, або з підозрою..." - розповів Степанов.

Додамо, два тижні тому, на ранок 14 грудня, за даними МОЗ, у лікарнях для COVID-хворих було госпіталізовано 27 тис. 393 пацієнтів. Тобто, кількість госпіталізованих знизилася.

У жовтні в МОЗ зауважували, що кількість місць у лікарнях, які можуть виділити під COVID, виходячи з забезпеченості лікарями, медичними працівниками - це 52 тис. ліжок. Уже наприкінці листопада в Офісі Президента звітували, що в лікарнях було 56 тисяч ліжок для хворих на COVID-19, і ця кількість може бути збільшена до 92 тисяч ліжок.

Нагадаємо, Степанов повідомив, що в Україні на 8 годину 28 грудня зафіксовано вже 1,03 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за неділю, 27 грудня, — менше 5 тисяч.