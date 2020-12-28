В українських лікарнях понад 25 тис. "коронавірусних" пацієнтів - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Україні у лікарнях для хворих та з підозрою на коронавірусну хворобу COVID-19 на сьогодні перебувають понад 25 тис. людей. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"На минулому тижні було госпіталізовано 15 907 громадян України. Отже, загальна кількість людей, які перебувають на сьогоднішній ранок в наших лікарнях, трохи більше 25 тисяч. Це люди або з підтвердженим COVID-19, або з підозрою..." - розповів Степанов.
Додамо, два тижні тому, на ранок 14 грудня, за даними МОЗ, у лікарнях для COVID-хворих було госпіталізовано 27 тис. 393 пацієнтів. Тобто, кількість госпіталізованих знизилася.
У жовтні в МОЗ зауважували, що кількість місць у лікарнях, які можуть виділити під COVID, виходячи з забезпеченості лікарями, медичними працівниками - це 52 тис. ліжок. Уже наприкінці листопада в Офісі Президента звітували, що в лікарнях було 56 тисяч ліжок для хворих на COVID-19, і ця кількість може бути збільшена до 92 тисяч ліжок.
Нагадаємо, Степанов повідомив, що в Україні на 8 годину 28 грудня зафіксовано вже 1,03 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за неділю, 27 грудня, — менше 5 тисяч.