В Украине появится завод по производству батарей для Tesla
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Национальная транспортная стратегия до 2030 года "Drive Ukraine 2030" предусматривает строительство в Украине Tesla Gigafactory по производству аккумуляторных батарей и солнечных панелей. Об этом во время представления стратегии сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Drive Ukraine 2030" предусматривает (в том числе, - ред.) строительство в Украине Tesla Gigafactory по производству аккумуляторных батарей и солнечных панелей", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что, согласно стратегии, интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры возможные путем привлечения мировых компаний в Украину: Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla, Ryanair.
Напомним, в Украине будет создан Центр транспортных инноваций Hype.ua, который даст научное обоснование и обеспечит создание первой тестовой площадки в Днепре для развития вакуумных поездов в Украине, вроде Hyperloop.