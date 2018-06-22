В Україні з'явиться завод з виробництва батарей для Tesla

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Національна транспортна стратегія до 2030 року "Drive Ukraine 2030" передбачає будівництво в Україні Tesla Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей та сонячних панелей. Про це під час представлення стратегії повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.

“Drive Ukraine 2030” передбачає (в тому числі, — ред.) будівництво в Україні Tesla Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей та сонячних панелей", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що, відповідно до стратегії, інтеграція України у світову економіку та технологічний стрибок у сфері інфраструктури можливі шляхом залучення світових компаній до України: Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla, Ryanair.

Нагадаємо, в Україні буде створено Центр транспортних інновацій Hype.ua, який дасть наукове обґрунтування та забезпечить створення першого тестового майданчику у Дніпрі для розвитку вакуумних потягів в Україні, на кшталт Hyperloop.

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